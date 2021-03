ASCOLTA “THUMBS”, IL NUOVO SINGOLO DI LUCY DACUS

La cantautrice e musicista statunitense Lucy Dacus, ha rilasciato oggi un nuovo struggente singolo dal titolo “Thumbs”.

“La canzone ha debuttato” – si legge in un estratto del comunicato stampa- “subito dopo la sua creazione, ad un concerto nell’autunno del 2018 e da quel momento

è stata una delle preferite dai fan a tal punto da avere un proprio account Twitter. In spirito con l’aspettativa e l’amore per la canzone, prima della sua pubblicazione, Dacus ha sorpreso 100 fan presi a caso inviandogli una videocassetta autoprodotta con la registrazione

di “Thumbs”. Il singolo mostra la profonda ed evocativa capacità narrativa di Dacus e la sua voce magnetica sovrasta sintetizzatore e mellotron.”

La Dacus ha detto di aver scritto il brano durante un viaggio di 15 minuti in macchina mentre andava a cenare a Nashville, aggiungendo: “Come la maggior parte delle canzoni che scrivo, non me l’aspettavo e mi ha fatto sentire strano, quasi malata. Racconta la storia di una giornata che ho avuto con un amico durante il nostro primo anno di college, una giornata significativa, ma non quella a cui avevo pensato per anni. Ho iniziato a suonarlo dal vivo circa un mese dopo durante il boygenius tour, dopo che Phoebe e Julien mi hanno incoraggiato a farlo. Sapevo che volevo molto tempo per abituarmi a suonarlo poiché mi faceva sentire tremante, quindi ho terminato i set con esso per circa la metà degli spettacoli che ho suonato nel 2019. Prima di suonarlo, chiedevo al pubblico di non registrare per favore. it, una richiesta che sembra essere stata rispettata, di cui sono grato.”