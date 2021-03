ESCE TRA POCHE SETTIMANE IL NUOVO ALBUM DEI CITIZEN

Il prossimo 26 marzo, via Run For Cover, i Citizen pubblicheranno il loro quarto LP, “Life In Your Glass World”, che arriva a distanza di quasi tre anni e mezzo dal precedente, “As You Please”.

Il chitarrista Nick Hamm dice del nuovo album: “Non ho molti rimpianti, ma ci sono stati sicuramente momenti in cui ci siamo sentiti impotenti durante l’esistenza della band. Questa volta abbiamo davvero gestito ogni parte del processo. È facile sentirsi come se fossi con il pilota automatico quando sei in una band, ma non è un buon posto per essere così lontano nella nostra esistenza. Sapevamo consapevolmente che volevamo liberarci.”

La band indie-rock di stanza a Toledo, Ohio ha anche adottato un nuovo approccio al processo di scrittura, iniziando molte canzoni con un ritmo piuttosto che con una linea di chitarra. Quell’energia incentrata sul ritmo è palpabile durante “Life In Your Glass World”, con ogni svolta sonora che dimostra esattamente perché i Citizen si sono fatti un nome come una delle band più dinamiche della guitar-music moderna.

Oggi intanto il gruppo statunitense ha condiviso un nuovo singolo, “Black And Red”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il frontman Mat Kerekes spiega che “la canzone parla di qualcuno che si libera dei tuoi sforzi e si rivela essere un cattivo amico per di più, Nick ha scritto la linea di chitarra alla fine del processo di scrittura, ma abbiamo dovuto usarla e alla fine è stata l’ultima canzone che abbiamo ha scritto per la cronaca.”

“Life In Your Glass World” Tracklist:

1. Death Dance Approximately

2. I Want To Kill You

3. Blue Sunday

4. Thin Air

5. Call Your Bluff

6. Pedestal

7. Fight Beat

8. Black And Red

9. Glass World

10. Winter Buds

11. Edge Of The World