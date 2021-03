IL NUOVO SINGOLO DI ESTHER ROSE SI CHIAMA “SONGS REMAIN”

Mancano poco più di due settimane all’uscita di “How Many Times”, il terzo album di Esther Rose: il suo nuovo LP, che sarà pubblicato il prossimo 26 marzo via Full Time Hobby, arriva a distanza di meno di due anni dal precedente, “You Made It So Far”.

Il nuovo disco è stato scritto dalla musicista country-folk di stanza in Lousiana negli ultimi due anni, mentre la sua vita era in continuo movimento: ha traslocato per ben tre volte, ha affrontato la fine di una relazione e ha iniziato ad andare in tour come mai in passato. La cantautrice di New Orleans ha sfruttato questo slancio mentre scriveva il suo nuovo album.

“È così che districo quello che ho in mente, andando a fare una passeggiata in luoghi selvaggi. Questo è ciò che rende questo album un album country”, spiega Esther. “Non si tratta solo di sentirsi meglio, si tratta di sentirlo, qualunque cosa sia.”

Oggi la statunitense ha condiviso un nuovo singolo, “Songs Remain”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto: registrata in casa in soli tre take in un caldo giorno di giugno, “questa è l’unica canzone del disco senza la band al completo e sembra molto intima e molto vicina”, racconta la Rose nella press-release.

