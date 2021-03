IL NUOVO SINGOLO DI THE ANCHORESS LA VEDE DUETTARE CON JAMES DEAN BRADFIELD DEI MANIC STREET PREACHERS: ECCO IL VIDEO

The Anchoress ha condiviso il suo nuovo video per il singolo “The Exchange”: il brano è un duetto con il frontman dei Manic Street Preachers, James Dean Bradfield.

Il singolo è ovviamente tratto dal nuovo album di The Anchoress “The Art Of Losing”, atteso il 12 marzo.

“È stata un’esperienza intensa per me“, ha detto Bradfield. “La direzione era chiara, ma mi ci è voluto un po’ per concentrarmi sulla sensazione.”

“Nel video volevamo fare un po’ un omaggio a The Red Shoes“, ha detto Davies. “Seguiamo il destino di una donna mentre è costretta a suonare il piano fino a farle sanguinare le mani, solo per essere riportata in vita di volta in volta quando crolla per sfinimento“.

Ha continuato l’artista: “Sono stata così fortunata che James abbia accettato di prestare la sua voce a questo brano. È stato scritto come un duetto che esplora una dinamica tossica creata da coloro che vedono le persone come marionette piuttosto che come esseri umani. Quando ho inserito per la prima volta la sua voce nel brano finito ho avuto uno di quei momenti da pelle d’oca, per il fatto che uno dei tuoi idoli d’infanzia sta cantando una canzone da me scritta“.

“La potenza e l’emozione nella sua voce è ciò che lo rende uno dei miei cantanti preferiti di sempre. È un musicista molto curioso e intelligente. Anche Sterling Campell (che ha suonato la batteria per David Bowie per decenni) ha accettato molto gentilmente di partecipare al brano. È stato un sogno lavorare con lui e l’ha realizzato subito in una session a distanza dal suo studio di New York“.