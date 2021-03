VIDEO: JAMIE POLLOCK In-Away (From The Life)

A distanza di un anno torniamo a parlare di Jamie Pollock, ex Vida, che avevamo conosciuto con il brano d’esordio “These Lifes” e che durante lo scorso anno aveva trovato modo di diffondere altre due delizie acustiche, “Won’t Slow Me Down” e “When The Sun (Like a Rainbow)”.



Adesso è il momento di questa “In-Away (From The Life)”, uscita via Run On Records: rimandi beatlesiani (e agli Oasis di “Who Feels Love?”) per questa ballata dalle venature lisergiche, con il giovane Jamie che sembra avere davvero talento.

Sempre dalla Scozia, un nuovo Gerry Cinnamon?

