LA NUOVA COMPILATION DELLA 4AD CELEBRA IL SUO PASSATO CON 18 COVER

Per festeggiare i suoi 41 anni (era nata nel 1980 come “Axis” per mano di Ivo Watts-Russell e Peter Kent), la 4AD ha annunciato che un nuovo album/compilation, “Bills & Aches & Blues” (pre-order), in cui 18 dei suoi attuali artisti coverizzeranno una canzone a loro scelta presi proprio dal passato della 4AD.

Uscirà il 2 aprile in digitale e fisicamente il 23 luglio. I primi 12 mesi di profitti del disco saranno donati a The Harmony Project, un programma doposcuola con sede a Los Angeles per i bambini delle scuole che non hanno un accesso equo allo studio delle arti o della musica.

I primi assaggi sono i brani curati da Tkay Maidza, U.S. Girls, Aldous Harding, The Breeders e Maria Somerville, che rielaborano rispettivamente Pixies, The Birthday Party, Deerhunter, His Name Is Alive e Air Miami.

“Bills & Aches & Blues” Tracklisting:

Side 1:

1. Tkay Maidza – Where Is My Mind? (Pixies)

2. U.S. Girls – Junkyard (The Birthday Party)

3. Aldous Harding – Revival (Deerhunter)

4. The Breeders – The Dirt Eaters (His Name Is Alive)

5. Maria Somerville – Seabird (Air Miami)

Side 2:

6. Tune-Yards – Cannonball (The Breeders)

7. Spencer. – Genesis (Grimes)

8. Helado Negro – Futurism (Deerhunter)

9. Efterklang – Postal (Piano Magic)

10. Bing and Ruth – Gigantic (Pixies)

Side 3:

11. Future Islands – The Moon Is Blue (Colourbox)

12. Jenny Hval – Sunbathing (Lush)

13. Dry Cleaning – Oblivion (Grimes)

14. Bradford Cox – Mountain Battles (Breeders)

Side 4:

15. SOHN – Song To The Siren (Tim Buckley)

16. Becky and The Birds – The Wolves Act I and II (Bon Iver)

17. Ex:Re – Misery Is a Butterfly (Blonde Redhead)

18. Big Thief – Off You (The Breeders)