VIDEO: SKULLCRUSHER

Dopo il suo ononimo primo EP, uscito lo scorso giugno, Skullcrusher è pronta a ritornare con un’altra prova sulla breve distanza, “Storm In Summer”, in uscita il prossimno 9 aprile via Secretly Canadian.

Dopo il primo estratto, “Song For Nick Drake”, qualche settimana fa, oggi la giovane musicista californiana propone la title-track di cui potete vedere il video qui sotto.

“Ho scritto “Storm in Summer” dopo aver pubblicato il primo EP di Skullcrusher”, ha detto Helen Ballentine in una dichiarazione. “Durante quell’estate ho pensato molto a cosa significhi mettermi davvero in gioco e condividere qualcosa di personale. Mi sentivo così vulnerabile e sopraffatta dal fatto che queste canzoni che avevo scritto in privato fossero esposte e probabilmente venivano interpretate male o non piacevano. Penso che la canzone cerchi davvero di comunicare queste ansie in modo catartico mentre si appoggia maggiormente alla bellezza di rinunciare a una parte di me stessa.”

La voce dolce e delicata di Helen è qui accompagnata dal banjo e dalla chitarra, suonata da Noah Weinman (aka Runner): il risultato è magico con deliziose melodie folk che profumano di intimità e passione. Non vediamo l’ora di poter ascoltare il nuovo EP nella sua interezza!

