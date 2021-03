GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR, ANTEPRIMA DEL NUOVO ALBUM IN LIVE STREAMING!

Uscirà il prossimo 2 aprile via Constellation “G_d’s Pee AT STATE’S END! (pre-order)”, il nuovo album dei canadesi Godspeed You! Black Emperor e, con l’occasione, sabato 27 marzo alle ore 18h00 EST (00:00 di domenica) trasmetteranno l’intero album in un live streaming gratuito attraverso un “evento di visual album, presentando le proiezioni dei film dei concerti in veste ufficiale per la prima volta nei 25 anni di storia della band. I registi / proiezionisti di GY! BE Karl Lemieux e Philippe Leonard hanno installato i loro sei proiettori analogici da 16 mm in un Cinema Imperial vuoto a Montréal, avvolgendo dozzine di loop di film e brevi bobine per un’esperienza di concerto Godspeed, accompagnati dalla nuova registrazione della band”, si legge nella presentazione dell’evento che andrà in onda qui.

Di seguito, il video di presentazione dell’evento.