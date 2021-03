I METRONOMY ANNUNCIANO LA NUOVA EDIZIONE DI “THE ENGLISH RIVIERA” IN OCCASIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO

Per festeggiare il decimo anniversario del loro terzo LP, “The English Riviera“, i Metronomy hanno annunciato la pubblicazione di una nuova edizione del disco, che includerà anche sei brani inediti.

L’uscita del disco (qui il pre-order) è prevista per il prossimo 30 aprile via Because Music.

La band electro-pop del Devon ha inoltre condiviso un primo estratto, l’inedito “Picking Up For You”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“The English Riviera 10th Anniversary Edition” Tracklist:

1. The English Riviera

2. We Broke Free

3. Everything Goes My Way

4. The Look

5. She Wants

6. Trouble

7. The Bay

8. Loving Arm

9. Corrine

10. Some Written

11. Love Underlined

12. Aquarius

13. Picking Up For You

14. French Organ

15. Friends

16. The Ballad Of The 17 Year Old

17. Jazz Odyssey