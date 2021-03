IL NONO ALBUM DI ADRIAN CROWLEY ESCE A FINE APRILE

A distanza di tre anni e mezzo dal suo ottavo LP, “Dark Eyed Messenger”, Adrian Crowley tornerà il prossimo 30 aprile, via Chemikal Underground, con un nuovo lavoro full-length, “The Watchful Eye Of The Star” (qui il pre-order).

Il nuovo disco del musicista folk-rock di stanza a Dublino è stato registrato insieme al noto produttore John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding) e vede la partecipazione, tra gli altri, di Jim Barr dei Portishead al contrabbasso e di Nadine Khouri e Katell Keineg ai backing vocals.

Il primo singolo si chiama “Northbound Stowaway”, che parla di un uomo che si nasconde nella stiva di una nave mentre attraversa acque pericolose e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dallo stesso Crowley insieme a Niall Mc Cann.

“The Watchful Eye Of The Stars” Tracklist:

1. Northbound Stowaway

2. I Still See You Among Strangers

3. Underwater Song

4. Bread And Wine

5. A Shut-In’s Lament

6. The Colours Of The Night

7. The Singalong

8. Ships On The Water

9. Crow Song

10. Take Me Driving