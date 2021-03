“MCCARTNEY III IMAGINED” ESCE AD APRILE

Dopo il susseguirsi di voci negli ultimi giorni in rete, oggi Paul McCartney ha confermato l’uscita di “McCartney III Imagined”, prevista per il prossimo 16 aprile via Capitol Records.

Questo nuovo album contiene delle cover, dei remix e delle reinterpretazioni del suo album più recente, “McCartney III“, uscito solamente lo scorso dicembre.

Tra i partecipanti a questo LP troviamo St. Vincent, Beck, Josh Homme e Phoebe Bridgers oltre a 3D dei Massive Attack, Damon Albarn, Anderson .Paak, Ed O’Brien dei Radiohead, Khruangbin e Blood Orange.

Qui sotto è intanto possibile ascoltare “Kiss Of Venus” nella versione di Dominic Fike.

“McCartney III Imagined” Tracklist:

1. Find My Way [ft. Beck]

2. The Kiss of Venus (Dominic Fike version)

3. Pretty Boys [ft. Khruangbin]

4. Women And Wives (St. Vincent Remix)

5. Deep Down (Blood Orange Remix)

6. Seize the Day [ft. Phoebe Bridgers]

7. Slidin’ (EOB Remix)

8. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

9. Lavatory Lil (Josh Homme)

10. When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

11. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)

12. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix) (physical release exclusive)