TOM PETTY: ASCOLTA L’INEDITO “YOU SAW ME COMIN'”

Lo scorso anno la famiglia di Tom Petty e la sua band, gli Heartbreakers, hanno realizzato un’immensa ristampa di settanta pezzi di “Wildflowers”, contenente versione alternative, demo, registrazioni live e demo casalinghi di canzoni inedite.

Sedici di questi brani, che erano disponibili solamente nel box composto da nove vinili “Wildflowers & All The Rest”, saranno ora pubblicate separatamente e appariranno per la prima volta anche sui servizi di streaming.

“Finding Wildflowers (Alternate Versions)” (qui il pre-order) uscirà il prossimo 16 aprile, via Warner, in vinile dorato e in digitale, mentre la versione in vinile nero seguirà nei prossimi mesi.

Qui sotto intanto potete vedere il video, diretto da Joel Kazuo Knoernschild e Katie Malia, di “You Saw Me Comin'”, un brano inedito risalente al 1992.

“C’è un certo desiderio nella canzone, nel modo in cui ha scritto la struttura degli accordi, la melodia e il testo”, dice Benmont Tench degli Heartbreakers. “È malinconico e sarebbe stato il modo perfetto per terminare il disco.”

Finding Wildflowers (Alternate Versions) Tracklist:

1. A Higher Place

2. Hard On Me

3. Cabin Down Below

4. Crawling Back To You

5. Only A Broken Heart

6. Drivin’ Down To Georgia

7. You Wreck Me

8. It’s Good To Be King

9. House In The Woods

10. Honey Bee

11. Girl On LSD

12. Cabin Down Below (Acoustic Version)

13. Wildflowers

14. Don’t Fade On Me

15. Wake Up Time

16. You Saw Me Co