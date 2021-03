NUOVA DOPPIETTA TARGATA ALTRE DI B: ASCOLTA “GREEN TEA TIRAMISU / IT’S SO COOL”

“Green Tea Tiramisu / It’s so cool” è il nuovo doppio singolo delle Altre di B, tornati a pubblicare nuovo materiale in collaborazione con Costello’s Records e We Were Never Being Boring a distanza di quattro anni dall’ultimo disco “Miranda!”.

Con il precedente doppio singolo “Diagram / Peacock” (manifesto programmatico di una nuova era per il gruppo), e tutto il percorso di avvicinamento all’uscita si è dato spazio al nuovo corso della band che parte dall’ennesimo trasloco, che stavolta li ha visti muovere verso un granaio riadattato a sala prove. L’ambiente rurale ha rivoluzionato il loro approccio alla scrittura e influenzato il nuovo corso sonoro, estraendo una miscela di stili post-punk, jangle e twee.

Il nuovo capitolo di questa nuova avventura è rappresentato dal doppio singolo “Green Tea Tiramisu / It’s so cool”; il primo è la dedica all’ex tastierista della band Vittorio Marchetti (Osc2x), in cui emergono alcuni suoi tratti peculiari, dall’amore per le barrette di cioccolato a quello per le tastiere, passando per il suo traboccante estro creativo e la temerarietà di certe argomentazioni che non temono il giudizio altrui, “Ma casomai dovesse trovarsi in difficoltà in una conversazione alzerebbe il braccio e volerebbe via come un supereroe. Lasciando tutti di stucco col naso all’insù”.

Il secondo è invece il prodotto di un pensiero urgente e senza ornamenti superflui, come immaginarsi la vita come un nastro magnetico sul quale è possibile sovraincidere, o cancellare i problemi di tutti i giorni.