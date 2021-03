ESCE A FINE APRILE L’ALBUM POSTUMO DI TONY ALLEN

Lo scorso anno Tony Allen, icona afrobeat, è deceduto all’età di 79 anni, ma ora è in arrivo un suo album postumo.

Lo storico musicista nigeriano di stanza a Parigi nel 2019 aveva registrato tutte le sue parti di batteria, mentre lui e i coproduttori Vincent Taeger e Vincent Taurelle stavano lavorando insieme a numerosi collaboratori tra cui Sampa The Great, Skepta, Danny Brown, Jeremiah Jae.

Ora Taeger e Taurelle hanno terminato la produzione e il nuovo LP, “There Is No End”, vedrà la luce il prossimo 30 aprile via Blue Note.

“Voglio prendermi cura dei giovani”, ha detto Allen durante la realizzazione dell’album. “Hanno dei messaggi e voglio portarli sul mio ritmo. L’idea è di trasmettere alle giovani generazioni, di mescolare universi diversi – dal mondo hip hop al mondo Afrobeat.”

Il primo singolo estratto da “There Is No End” si chiama “Cosmosis” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Navire Argo: il brano è stato prodotto dallo stesso Allen insieme a Damon Albarn e Remi Kabaka e vede la partecipazione di Skepta e del poeta e scrittore Ben Okri.

“There Is No End” Tracklist:

1. Tony’s Praeludium

2. Stumbling Down (feat. Sampa The Great)

3. Crushed Grapes (feat. Lord Jah-Monte Ogbon)

4. Très Magnifique (feat. Tsunami)

5. Mau Mau (feat. Nah Eeto)

6. Coonta Kinte (feat. Zelooperz)

7. Rich Black (feat. Koreatown Oddity)

8. One Inna Million (feat. Lava La Rue)

9. Gang On Holiday (Em I Go We?) (feat. Jeremiah Jae)

10. Deer In Headlights (feat. Danny Brown)

11. Hurt Your Soul (feat. Nate Bone)

12. My Own (feat. Marlowe)

13. Cosmosis (feat. Ben Okri & Skepta)

14. There’s No End