TRACK: SUPERMILK

Vi avevamo già parlato di Supermilk proprio un anno fa: il musicista di Londra aveva realizzato il suo primo LP, “Death Is The Best Thing For You Now”, a fine marzo 2020, ma ora è pronto per il suo ritorno.

Jake Popyura, titolare di questo progetto ed ex batterista dei compianti Doe, pubblicherà il suo sophomore nel corso del 2021 per Specialist Subject Records, ma nel frattempo ha condiviso un nuovo singolo, “Pelican Pete”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il brano parla di temi come la morte e l’abuso di potere, ma anche di problemi mentali, perdita e relazioni sentimentali: il suo sound, invece, vira verso terreni power-pop dalle chitarre pesanti e dall’atmosfera malinconica, ma non mancano anche ottime sensazioni melodiche. Un inizio piacevole che ci fa sperare in maniera positiva per il suo secondo LP!

