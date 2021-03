GRUFF RHYS ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “SEEKING NEW GODS”. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO ESTRATTO.

Gruff Rhys annuncia l’uscita del nuovo album “Seeking New Gods” il 21 maggio su Rough Trade.

“Seeking New Gods” è il suo settimo album ed è stato registrato dopo l’ultimo tour in USA e mixato a L.A. con il celebre produttore Mario C (Beastie Boys).

L’idea iniziale dell’album nasce dalla biografia di una montagna, il Monte Paektu (un volcano attivo nell’est Asia) ma durante la scrittura i testi di Gruff iniziarono a concentrarsi sull’incredibile durata della vita di una montagna e sulle caratteristiche che tramutano le montagne in figure mitologiche. Di conseguenza, sia le canzoni che la montagna sono diventate via via più personali.

Guarda il video del singolo “Loan Your Loneliness”:

“Seeking New Gods” tracklist:

01 Mausoleum Of My Former Self

02 Can’t Carry On

03 Loan Your Loneliness

04 Seeking New Gods

05 Hiking in Lightning

06 Holiest of The Holy Men

07 The Keep

08 Everlasting Joy

09 Distant Snowy Peaks

