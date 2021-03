GUARDA COLAPESCE E DIMARTINO SUONARE “MUSICA LEGGERISSIMA” A “CHE TEMPO CHE FA”

Reduci da un festival di Sanremo nel quale si sono classificati quarti ma, a detta di molti, ne usciti da assoluti vincitori morali Colapesce e DiMartino ieri sera hanno portato il ‘tormentone’ “Musica Leggerissima” sul palco di “Che Tempo Che Fa” noto programma di prime time Rai condotto da Fabio Fazio.

Guarda il duo siciliano esibirsi sul palco di “Che Tempo Che Fa” accompagnato da Adele Nigro (Any Other) e ricevere dalle mani dei conduttori il Premio Lucio Dalla, attribuito dalla stampa a Sanremo.

"Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero" Colapesce e @dimartinooff a #CTCF con "Musica Leggerissima"… con un finale a sorpresa di @fabfazio e @lucianinalitti 🕺🏻 pic.twitter.com/u3c8UgYLps — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 14, 2021

“Musica Leggerissima” la ritroveremo inclusa in “I mortali²” (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino in uscita il prossimo 19 marzo.

Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, 10 nuove tracce tra cui il brano in gara al Festival di Sanremo “Musica leggerissima”, la cover di “Povera Patria” che presenteranno sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì e un nuovo inedito la title-track “I mortali”. A completare la tracklist de “I mortali²” anche un’adattamento in italiano di “Born to Live” di Marianne Faithfull dal titolo “Nati per vivere” e sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo che Colapesce e Dimartino ripresentano in versione inedita: “Copperfield”, “Non siamo gli alberi”, “Totale”, “I calendari”, “Amore sociale” e “Decadenza e panna”.