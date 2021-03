Nuovo proiettile power-pop sparato dai deliziosi Radio Days, che piazzano “Lose Control” come terzo singolo da “Rave On!”, il nuovo album che uscirà il 21 maggio via Ammonia Records. I ragazzi milanesi continuano per la loro travolgente strada che unisce Beatles a Elvis Costello passando per Rubinoos e Knack: il nuovo singolo è un nuovo tassello di una carriera assolutamente invidiabile che si è meritata consensi non solo in Italia.

Avanti tutta!