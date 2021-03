A FINE MAGGIO IL SECONDO ALBUM DI WYLDEST

A distanza di poco più di due anni dal suo debutto full-length, “Dream Chaos”, Wyldest sta per tornare con un nuovo LP, “Monthly Friend” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 28 maggio via Hand In Hive.

Il nuovo disco di Zoe Mead parla di femminilità: “In tutto l’album visito questi sentimenti attraverso metafore in gran parte legate alla natura. Ho sempre trovato davvero ironico che le donne vengano comunemente paragonate alla frutta. Le pesche, ad esempio, diventano troppo mature e le persone le buttano via, le scartano, quando in realtà sono probabilmente al loro punto più gustoso e nutriente.

La maggior parte delle volte le donne sono sfortunatamente soggette a un destino simile. Quando sono giovani, sono sessualizzate e quindi il loro effettivo valore intellettuale e creativo può essere trascurato. Invecchiando, vengono ignorate quasi completamente e per cosa? Perché non sono più utili agli uomini? Forse. Ma perché la nostra capacità di riprodurci deve dettare il nostro valore? Non è così e non dovrebbe.”

La musicista di stanza a Londra ha inoltre condiviso ogggi anche il primo singolo, “Hollow” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Mark Van Heusden.

“La società e i governi corrotti sono impotenti di fronte alla forza di ciò che diventeremo collettivamente”, afferma la Mead nella press-release. “Mi piace pensare che stiamo solo seminando i semi di ciò che verrà ed è una cosa piuttosto inarrestabile. Ho scritto questa canzone sul cambiamento, qualcosa che credo sia l’unico modo in cui la razza umana possa continuare a esistere, quindi la sto celebrando, credendo che stia accadendo.”

“Monthly Friend” Tracklist:

1. Beggar

2. Hollow

3. Buddy

4. Monthly Friend

5. Heal

6. Almost Bliss

7. Glue

8. Arrows

9. Burn

10. The Void