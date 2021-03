ALEX PATERSON (THE ORB) ANNUNCIA TRE NUOVI PROGETTI: ORBSCURE RECORDINGS, SEDIBUS (CON ANDY FALCONER) E LA SUA PRIMA BIOGRAFIA

Sempre desideroso di collaborare, prolifico e con la sua creatività fluente, Orbscure Recordings è un nuovo veicolo per l’impressionante quantità di produzioni di Alex Paterson, che corre parallelamente a The Orb. Sotto il cappello di Cooking Vinyl, Orbscure Recordings vuole anche essere un riferimento per artisti da ogni parte del mondo. “The name is a play on the Orbscure label Eno set up on Editions EG in the 1970s. Orbs Cure. Clever parrot-Orbscure! Orbscure! Orbs Cure for all ills. Orbs Cure made 2 chill” afferma Alex. L’etichetta ha già nel suo roster artisti provenienti dal Kenya, Uganda, Giappone, Argentina ed America, con numerosi nuovi progetti a seguire e tre dischi già in programma nell’anno corrente.

La prima pubblicazione è “The Heavens” (pre-order), il disco di Sedibus, collaborazione tra Paterson e Falconer, nuovamente insieme dopo trent’anni, in arrivo il 28 maggio. Andy Falconer è stato infatti parte di The Orb dal 1991 al 1994, contribuendo alla creazione di “Ultraworld”, capolavoro del 1991. Incontratisi nuovamente nel 2017 allo Youth’s Space Mountain Festival, dove entrambi si trovavano a suonare, ognuno con il proprio progetto, i due decidono di lavorare nuovamente insieme. L’album è il frutto di un lungo scambi di file, idee ed ispirazioni tra l’Inghilterra e la Germania. Mixato da Andy in Germania, “The Heavens” è stato poi completato da Alex in Inghilterra.

Il disco, come ci dicono le note stampa, è una missione nello spazio, un viaggio intergalattico che racchiude trent’anni di esperienze, competenze e conoscenze: “Si rifererisce alle nostre radici condivise, il disco è un viaggio immersivo nell’elettronica ambient che non solo fa riferimento a una fonte, ma lavora sulla distanza percorsa da quel punto di origine a qualcosa di nuovo” afferma Andy. Il primo singolo è “Toi 1338b”.

Tracklist:

1. Afterlife Aftershave

2. Toi 1338b

3. Unknowable

4. Papillons

Non è finita. Il 28 maggio via Omnibus Press è in arrivo “Babble on an’ Ting: Alex Paterson’s incredibile Jouney Beyond the Ultraworld with The Orb”, la prima biografia di Paterson. Scritto dall’amico di lunga data Kris Needs, il libro rivela l’infanzia traumatica di Alex a Battersea, gli abusi in collegio, l’impatto liberatorio del punk, il djing, le prime registrazioni con Jimmy Cauty dei KLF, The Orb e la nuova etichetta discografica.

“Ho deciso di fare un libro ora che sono arrivato a 60 anni. Per raccontare la mia parte di storie e per mettere le cose in chiaro sul pianeta Orb, ho lavorare con Kris ed è stato un vero divertimento. Siamo amici e alleati da decenni ormai. È un uomo con una profonda conoscenza di tutte le cose dette e, a dire il vero alcune le ha vissute insieme a noi” afferma Alex.

Tra i contributi nel libro, anche i racconti di Youth, Andrew Weatherall, Primal Scream, Jah Wobble, Jimmy Cauty e numerosi amici e collaboratori.