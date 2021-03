ESCE TRA POCHI GIORNI IL NUOVO ALBUM DEI TRIPTIDES

A tre anni esatti dal loro sesto album, “Visitors”, i Triptides realizzeranno venerdì 19 marzo un nuovo full-length, “Alter Echoes” (qui il pre-order), che sarà pubblicato dalla Alive Naturalsound Records.

“Con un suono che oscilla tra il pop psichedelico e lo space-rock, il nuovo LP della band di stanza a Los Angeles canalizza sia i Byrds nella loro versione più allucinogena che i Floyd nella loro composizione più cosmica, creando qualcosa di nuovo e immediato”, ci spiega la press-release.

Il nuovo singolo anticipatore si chiama “Let It Go” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“”Let It Go” è una canzone che parla del prendere la vita un passo alla volta. Stiamo tutti facendo del nostro meglio per farcela ogni giorno e arrivare dove vorremmo andare, ma se non stiamo attenti allora è facile lasciare che il mondo ci abbatta, ci stressi o ci faccia sentire come se avessimo perso qualcosa. Questa è una canzone che parla di trascendere quelle idee di insicurezza e di imparare a muoversi con il flusso della vita in un modo che ci fa sentire liberi e felici. Lasciar andare le cose che ci tengono separati e ricordare che siamo tutti qui in questa vita insieme. Possiamo darci amore a vicenda ogni giorno mentre voliamo nello spazio su questa roccia che chiamiamo terra”, dice il frontman e chitarrista Glenn Brigman.

“Alter Echoes” Tracklist:

1. Another Dream

2. It Won’t Hurt You

3. Do You Ever Wonder?

4. Let It Go

5. Elemental Chemistry

6. Hand Of Time

7. Shining

8. Moonlight Reflection

9. Having A Laugh

10. She Doesn’t Want To Know

11. Now And Then