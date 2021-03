I FONTAINES D.C. IN AIUTO DEI SENZATETTO: SARANNO SPONSOR DEL BOHEMIAN FC DI DUBLINO

Anche i Fontaines D.C. si ‘buttano sul pallone’.

Il nome della band comparirà infatti sulle nuove magliette da trasferta del Bohemian Football Club squadra di Dublino che milita nella Premier Division irlandese (la nostra Serie A).

Parte del ricavato dalle vendite delle magliette (che potete acquistare qui) sarà devoluto in favore dei senzatetto: Focus Ireland, un ente nazionale che si occupa di persone senza fissa dimora e che aiuta più di 14.000 persone riceverà infatti il 15% dei profitti.

L’accordo è stato reso possibile grazie all’intervento dello sponsor principale del club, Des Kelly Interiors.

Nel recente passato altre band o realtà musicali, come Mogwai, Sleaford Mods o la mitica etichetta ska 2 Tone Records, d’oltre manica hanno fornito il loro supporto o sono state coinvolte da squadre di pallone.

Fautore dell’iniziativa è Dan Lambert curatore del “Rock Against Homelessness”, serie di concerti che si tengono all’Olympia Theatre Dublin e attualmente direttore operativo del Bohemian Football Club.

Tom Coll, batterista dei Fontaines D.C., ha raccontato così l’incontro con Dan e con i “bohs” (nome con il quale viene spesso indicato a Dublino il Bohemian Football Club):

Dan ci ha portato alle partite. I “bohs” è un’organizzazione che ha a cuore la comunità. . .

Avere una squadra di calcio di Dublino con ‘refugees welcome’ sulla loro maglia è la cosa più importante, è fantastico. . . politicamente, in irlanda, non ci piace allinearci con nessun partito o qualcosa del genere, perché. . . non lo so, mi sento come se fossero tutti uomini di merda