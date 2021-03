I LAMBCHOP ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “SHOWTUNES”. PRIMO SINGOLO IN ASCOLTO.

I Lambchop svelano il primo estratto dal loro prossimo lavoro intitolato “Showtunes” (data di pubblicazione 21 maggio su etichetta Merge).

“Showtunes” nasce dalla collaborazione, in modalità totalmente remota causa attuale pandemia, tra il leader, Kurt Wagner, e nuovi membri ‘acquisiti’ del progetto Ryan Olson (Gayngs e Poliça), James McNew (Yo La Tengo), il co-produttore Jeremy Ferguson, il bassista, produttore e DJ di Colonia Twit One e l’arrangiatore di fiati CJ Camerieri.

L’idea originale dietro i Lambchop è sempre stata: ognuno ne può far parte (fino a quando si comportano bene). Questa politica della porta girevole è il motivo per il quale la band è cresciuta e durata così tanto. ha commentato Wagner.

Ascolta il singolo “A Chef’s Kiss”:

L’anno scorso i Lambchop hanno pubblicato “TRIP”, album di cover che conteneva rivisitazioni di brani di Supremes e Stevie Wonder (tra gli altri). L’ultimo lavoro di inediti risale invece al 2019 (“This (is what I wanted to tell you)”).

“Showtune” tracklist:

01 A Chef’s Kiss

02 Drop C

03 Papa Was a Rolling Stone Journalist

04 Fuku

05 Unknown Man

06 Blue Leo

07 Impossible Meatballs

08 The Last Benedict

Credit Foto: Angelina Castillo