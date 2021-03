RADAR Concerti in collaborazione con Homestage presenta Milano Music Week Showcase, il 19 marzo alle 7.30pm con la presenza di quattro artisti della scena indipendente italiana, ovvero Studio Murena, Memento, Brividee e Giungla, che saranno i protagonisti di quattro momenti live e di altrettanti talk insieme al curatore artistico della Milano Music Week, Luca De Gennaro. I concerti, totalmente gratuiti, si svolgeranno in diretta dagli spazi di Cariplo Factory, presso BASE Milano e saranno accessibili dal sito milanodigitalweek.com o dall’APP DICE.fm.

“A un anno dall’inizio della crisi sanitaria che ha portato a chiudere venue e posticipare concerti” – si legge nel comunicato stampa – “la grande macchina dello spettacolo del vivo resta ancora, purtroppo, in attesa di risposte valide. Così come i fan, tantissimi, che non hanno mai smesso di chiedere e ascoltare musica. Questo evento di avvicinamento alla Milano Music Week è dedicato ai fan e ai lavoratori dello spettacolo, promosso da RADAR Concerti e Homestage in collaborazione con Milano Music Week, Dice.fm e supportato da Cariplo Factory”.

“L’evento è inserito nel palinsesto di Milano Digital Week ed è il primo di una serie di appuntamenti di avvicinamento alla Milano Music Week, che si terrà dal 22 al 28 novembre 2021.

Il concerto è prodotto da Homestage, piattaforma di produzione e broadcasting di eventi musicali in streaming nata – in seguito alle restrizioni causate dall’emergenza COVID-19 – con l’obiettivo di proporre contenuti di altissima qualità audio e video”.

ORARI

19:30 – Luca de Gennaro presenta Milano Music Week Showcase

19:32 ca – 19:55 – GIUNGLA live

19:55 – 20:10 talk di Luca de Gennaro con GIUNGLA

20:10 – 20:25 live BRIVIDEE

20:25 – 20:55 – live MEMENTO

20:55 – 21:05 – talk di Luca de Gennaro con Memento e Brividee

21:05 – 21.15 – talk di Luca de Gennaro con Studio Murena

21:15- 22.05 – STUDIO MURENA live