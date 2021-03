TRACK: BANDICOOT

Vengono da Swansea e “Dark Too Long” è il loro nuovo singolo via Libertino. Effettivamente questo buio è davvero lungo se pensiamo che una band come questa non calca un palco per un live da ormai un anno. Se un merito ha questa pandemia è quello di averci ricordato che grandioso spettacolo sia la musica dal vivo.

Descritta dalla band come un “urlo frenetico di disperazione dalle profondità dell’eccesso e della solitudine, influenzato dai ritmi trainanti dei NEU! e CAN“, il nuovo singolo ha un’energia prepotente che sfrutta pure il sax per trasportarci in uno stato di trance epilettico (se mai ne esistesse uno di questo tipo)

Dark Too Long (Radio Edit) by Bandicoot

Ascoltiamoci pure la versione acustica di questo trascinante brano.



Esite pure il video ufficiale che possiamo gustarci qui.

Le immagini furono riprese al “Le Pub” di Newport, il 20 Marzo dello scorso anno. “Non avevamo idea che sarebbe stato il nostro ultimo concerto per un anno, ma suonavamo come se fosse l’ultimo della nostra vita. Barcollando, sperando, aspettando, seduti al buio troppo a lungo. Non ci vorrà molto, quindi andiamo.” ricorda così Rhys a proposito di quella ormai lontana serata.

Listen & Follow

Bandicoot: Facebook | Bandcamp