ART D’ECCO, GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “I AM THE DANCE FLOOR”

L’androgino art-rocker neo-glam Art d’Ecco ha condiviso oggi il terzo singolo, “I Am The Dance Floor”, tratto dal suo prossimo nuovo album, “In Standard Definition” in uscita il prossimo 23 aprile via Paper Bag Records.

“Sotto una scintillante palla da discoteca e in cima a un gigantesco pavimento patchwork illuminato” – si legge nella nota stampa – “I Am The Dance Floor” con la sua linea di basso rimbalzante ci fa cenno di essere liberi e di unirci a d’Ecco dove evidentemente è più a suo agio, sul palco al centro delle luci, della telecamera e dell’azione. “Stavo immaginando questa versione alt di Febbre del Sabato Sera in cui il piombo è presente solitario invecchiamento ossessionato con la danza, che ogni fine settimana si presenta a diversi club in città ea pochi omicidi la pista da ballo, e poi scompare dalla porta sul retro.” Dice d “Ecco. ” C’è una persona della mia città natale che si adatta abbastanza bene a questa descrizione. Penso che ogni scena abbia la sua versione di Random Dancing Dude. “

Photo credit: Mike Pepperdine