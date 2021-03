ESCE A MAGGIO IL SECONDO LP DEI FIDDLEHEAD

A distanza di tre anni dal loro esordio sulla lunga distanza, “Springtime & Blind”, i Fiddlehead ritorneranno il prossimo 21 maggio con un nuovo LP, “Between The Richness” (qui il pre-order), che verrà pubblicato da Run For Cover.

Questo secondo full-length “vede i Fiddlehead espandere la loro miscela dinamica di energia hardcore e innegabile melodia, creando il loro set di canzoni più immediato fino ad oggi”, spiega la press-release.

Il frontman della band punk-rock del Massachusetts Pat Flynn dice che il nuovo album parla di “queste cose enormi successe nella mia vita tra il primo disco e questo disco. È successo così che ho finito per sposarmi, ho avuto un figlio ed era circa il 10° anniversario della morte di mio padre.”

Flynn porta queste esperienze in “Between The Richness”, tuffandosi a capofitto nei paradossi della vita, della morte, della gioia e del dolore, il tutto con straordinaria umanità e onestà: “Il nome del disco è “Between The Richness” perché è importante per me esplorare la strana sensazione di felicità e tristezza, perché è proprio lì che mi trovo adesso”, dice il frontman. “Il nome di mio figlio è Richard e il nome di mio padre è Richard, quindi è letteralmente tra loro due – è la ricchezza della vita e la ricchezza della morte.”

Oggi intanto il gruppo di Boston ha condiviso un primo estratto, “Million Times” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Alex Henery.

“Between The Richness” Tracklist:

1. Grief Motif

2. The Years

3. Million Times

4. Eternal You

5. Loverman

6. Down University

7. Get My Mind Right

8. Life Notice

9. Joyboy

10. Heart To Heart