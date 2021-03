MARILLION, IN ARRIVO IL NUOVO LIVE ALBUM “WITH FRIENDS AT ST DAVID’S”

Il gruppo musicale rock progressivo britannico dei Marillion ha annunciato la pubblicazione del nuovo album live “With Friends At St David’s” in uscita il prossimo 28 maggio 2021 via earMUSIC e distribuito da Sony Music Italy. L’album sarà disponibile nei formati CD Digipak, 3LP Gatefold (180g), Ltd. Coloured 3LP (Violet transparent), DVD, Blu-ray e digitale e già disponibile al preorder a questo link: https://Marillion.lnk.to/StDavids.

“Tutto ebbe inizio con la release di “With Friends From The Orchestra” – si legge nel comunicato stampa pervenutoci – “quando la band si è unita al quartetto d’archi “In Praise Of Folly”, a Sam Morris (corno francese) e Emma Halnan (flauto) per registrare un album pieno di brani in una veste inedita. Lo stesso anno queste canzoni furono portate in tour, con l’aggiunta in setlist di alcuni brani come “Gaza” e “Zeperated Out”, per essere presentate ai fan.

“With Friends At St David’s” non è solo un album dal vivo di notevole impatto visivo e sonoro ma anche una spinta a superare i confini musicali e a fare “nuove amicizie” al di fuori di un genere e di un universo musicale. Il DVD e il Blu-ray di questa release offrono ancora di più in quanto contengono il documentario inedito “Making Friends” che mostra i Marillion in studio durante la realizzazione di “With Friends From The Orchestra”.

Il commento del cantante Steve Hogarth in merito all’album e al relativo tour:

“Forse il nostro tour preferito. Un’occasione per fermarci ogni tanto e perderci tra di noi interpretando i bellissimi arrangiamenti del nostro produttore Mike, portando un’altra dimensione emotiva e spesso una gioia giocosa alla nostra musica.”

“Seasons End”, originariamente pubblicata sull’omonimo album del 1989, è il primo brano presentato dal nuovo live album, accompagnato da un videoclip ufficiale che potete vedere qui sotto. Il brano è stato registrato il 16 novembre 2019 a Cardiff, durante il Friends From The Orchestra Tour.



Tracklist:

1. Gaza

2. Beyond You

3. Seasons End

4. Estonia

5. The Hollow Man

6. The New Kings

7. The Sky Above The Rain

8. Zeperated Out

9. Ocean Cloud

10. Fantastic Place

11. This Strange Engine

VIDEO BONUS-CONTENT

1. Man Of 1000 Faces (Live In Paris)

2. Estonia (Promo Film)

3. You’re Gone (Live In Kensington) – only on Blu-ray

4. Power (Live In Kensington) – only on Blu-ray

5. A Collection (Live In Kensington) – only on Blu-ray

6. Making Friends (Documentary) – only on Blu-ray