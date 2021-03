“PADDLING” è IL NUOVO SINGOLO DEGLI SQUID

Il prossimo 7 maggio, via Warp Records, gli Squid pubblicheranno il loro primo LP, “Bright Green Field”.

Prodotto da Dan Carey (Franz Ferdinand, Emiliana Torrini, Bat For Lashes), “Bright Green Field” è “un album di portata e ambizione altissime, è profondamente considerato, ritmato e costruito in modo complesso. Con tutti i membri della band che giocano un ruolo così vitale e uguale, questo album è in gran parte il prodotto di cinque teste che operano come una sola”, spiega la press-release.

La band post-punk di Brighton oggi ha condiviso un nuovo singolo, “Paddling”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Scritta da due diverse prospettive, “Paddling” è una canzone sulla dicotomia tra piaceri semplici e consumismo decadente”, dicono gli Squid del loro nuovo pezzo.

Photo Credit: Holly Whitaker