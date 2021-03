TRACK: LAGOONA

Mica male il terzo singolo della band umbra Lagoona, che in “Londra” riprendono le fila del discorso lasciato sospeso nel 2020 con “4 am”. Il brano si muove su sonorità pop che nel piglio del cantato ammiccano alla compagine perugina dei FASK, muovendosi su tematiche che, per quanto introspettive e personali, sembrano ricalcare lo stile di declamazione generazionale di Aimone e soci.



Ovviamente, la parte musicale prende direzioni ben diverse e stempera qualsiasi tipo di referenzialità attraverso la scelta di una produzione non invadente, che lascia emergere il lirismo pop del testo restituendo al tutto la compattezza della hit, a prescindere dal giudizio dei selezionatori di Spotify. Rivolto alla Generazione Z, sì, ma senza per questo svilire o impoverire il senso di un brano che possiede (pur nella germinalità del terzo singolo) i tratti distintivi di un’identità in formazione, che saprà emergere come deve.

Insomma, un ottimo ritorno che a questo confidiamo possa preludiare all’uscita di un disco d’esordio che, ne siamo sicuri, farà parlare dei ragazzi. Almeno, sicuramente su queste colonne.

Listen & Follow

Lagoona: Instagram