TRACK: NO SUITS IN MIAMI

Non sbagliano un colpo gli adorabili No Suits In Miami che continuiamo a seguire con assoluto ed estremo piacere. I ragazzi (vengono da Lund, Svezia) ci avevano già colpito con il magnifico album “I Hope That No One Sees Me” del 2019, ma ora stanno dimostrando di saper mantenere alta la qualità con i brani successivi. Eccoli qui, con una magia jangle-pop venata dream-pop che potrebbe far venire il batticuore a chi non ha mai dimenticato i Sundays.

Dolcezza assoluta e un ritornello costruito per accarezzarci il cuore, con quell’assolo chitarristico finale che sa pure risvegliare ardori shoegaze. Un gruppo favoloso.

