I RISE AGAINST HANNO ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “NOWHERE GENERATION”

La band di Chicago dei Rise Against ha annunciato oggi il suo nono album in studio, “Nowhere Generation”, in uscita il prossimo 4 giugno via Loma Vista Recordings e già disponibile per il pre-order e, con l’occasione ha anche rilasciato il video in bianco e nero della title track.

Il nuovo album, che arriva a distanza di ben quattro anni dall’ultimo Wolves, vede di nuovo la band con i produttori di lunga data Bill Stevenson (Black Flag, Descendents) e Jason Livermore, e con l’aiuto di Andrew Berlin e Chris Beeble. “Bill è la nostra arma non così segreta”, dice il bassista Joe Principe. “Ha davvero contribuito a plasmare la band; ottiene ciò che vogliamo e ci seguirà quando pensiamo fuori dagli schemi. È il produttore perfetto per lo stile di musica che suoniamo perché ha una folle sensibilità pop ed anche il lato hardcore”.

Tracklist:

1. The Numbers

2. Sudden Urge

3. Nowhere Generation

4. Talking to Ourselves

5. Broken Dreams, Inc.

6. Forfeit

7. Monarch

8. Sounds Like

9. Sooner or Later

10. Middle of a Dream

11. Rules of Play