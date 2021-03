A FINE GIUGNO ARRIVA IL TERZO ALBUM DEI LIGHTNING BUG

Il prossimo 25 giugno, via Fat Possum Records, i Lightning Bug pubblicheranno il loro terzo LP, “A Color Of The Sky”, che arriva a meno di due anni dal precedente, “October Song”.

Per la prima volta il disco, registrato nelle Catskills, è quello di una band – composta da cinque elementi – e non solo il progetto della frontwoman Audrey Kang.

“Le canzoni in passato a volte si sentivano confuse o io mi sentivo persa su dove portarle”, dice Audrey. “Ma per questo LP ogni canzone è sembrata un’intera entità sin dal concepimento. Voglio che gli ascoltatori esplorino i propri mondi interiori. Parla di imparare a fidarsi di se stessi, di essere profondamente onesti con se stessi e di come l’accettazione di sé produce una forma altruista d’amore.”

Il primo estratto dal nuovo lavoro della band di NYC è “The Right Thing Is Hard To Do” dai deliziosi sapori dreamy e qui sotto potete vedere il relativo video animato da Melanie Kleid.

“A Color Of The Sky” tracklist:

1. The Return

2. The Right Thing Is Hard To Do

3. September Song, pt. ii

4. Wings of Desire

5. The Chase

6. Song Of The Bell

7. I Lie Awake

8. Reprise

9. A Color Of The Sky

10. The Flash