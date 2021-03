“GET UP SEQUENCES PART ONE” E’ IL 6° ALBUM IN STUDIO DEI GO! TEAM. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

“Get Up Sequences Part One” è il titolo del sesto album in studio dei Go! Team in uscita su Memphis Industries il prossimo 2 luglio.

La gestazione del disco è stata particolarmente complicata poichè proprio in quei mesi al leader della band Ian Parton è stata diagnosticata la sindrome di Meniere, una malattia che colpisce l’udito.

Ascolta il primo singolo estratto “World Remember Me Now” nel quale la cantante del gruppo Ninja si unisce a membri dei Kansas City Girls Choir:

L’ultimo disco dei Go! Team, “Semicircle”, è uscito nel 2018.

“Get Up Sequences Part One” tracklist:

1. Let the Seasons Work

2. Cookie Scene

3. A Memo for Maceo

4. We Do it but Never Know Why

5. Freedom Now

6. Pow

7. I Loved You Better

8. A Bee Without its Sting

9. Tame the Great Plains

10. World Remember Me Now