IL SECONDO ALBUM DEI QUIVERS ESCE A GIUGNO

A tre anni dall’uscita del loro debutto full-length, “We’ll Go Riding On The Hearses”, i Quivers stanno per tornare con un nuovo LP, “Golden Doubt”, in uscita il prossimo 11 giugno per la label madrilena Bobo Integral.

Il frontman della band indie-rock di Melbourne Sam Nicholson spiega il titolo del nuovo album: “”Golden”, perché musicalmente sogniamo ad occhi aperti con le chitarre di Teenage Fanclub e The Cure, il canto delle Roches’ Sisters, le linee di basso degli Another Sunny Day e la batteria di Lower Dens o Car Seat Headrest. “Golden Doubt” perché raggiungere i trent’anni dopo aver perso qualcuno ti fa perdere l’equilibrio per un po’, ma non preoccuparsi più di ciò che il mondo pensa è sempre una sensazione di svolta.”

Il primo estratto dal loro sophomore è la solare opening-track “Gutters Of Love” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Golden Doubt” Tracklist:

1. Gutters Of Love

2. When It Breaks

3. Hold You Back

4. Nostalgia Will Kill You

5. Chinese Medicine

6. You’re Not Always On My Mind

7. Videostores

8. Overthinking

9. Laughing Waters

10. Golden Doubt