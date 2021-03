LA 4AD SVELA ALTRE 5 COVER DAL SUO ALBUM CELEBRATIVO

La leggendaria etichetta inglese 4AD sta celebrando il suo 40° anniversario (che se dobbiamo dirla tutta è stato l’anno scorso, quindi sta festeggiando i suoi 41 anni) con “Bills & Aches & Blues”, un nuovo album/compilation in cui gli artisti attuali dell’etichetta vanno a coverizzare canzoni di altri artisti della storica label. L’intero album uscirà il 2 aprile, ma la 4AD sta pubblicando l’uscita in anticipo, con 5 canzoni alla volta e ora abbiamo Tune-Yards che si occupano di “Cannonball” dei The Breeders, Helado Negro che rifà “Futurism” dei Deerhunter, Spencer che va con “Genesis” di Grimes, Efterklang che coverizza “Postal” dei Piano Magic e Bing and Ruth che prendono “Gigantic” dei Pixies.



In precedenza la 4AD aveva condiviso le prime cinque canzoni della compilation, che comprendevano Tkay Maidza (che esegue “Where Is My Mind?” dei Pixies), U.S. Girls (“Junkyard” dei The Birthday Party), Aldous Harding (“Revival” dei Deerhunter), The Breeders (“Dirt Eaters” degli His Name is Alive), e Maria Somerville (“Seabird” degli Air Miami).

“Bills & Aches & Blues” sarà disponibile in digitale il 2 aprile e riceverà una pubblicazione in vinile/CD il 23 giugno. Un cofanetto in vinile deluxe sarà anche disponibile più avanti nel corso dell’anno.

Ricordiamo la tracklist:

1. Tkay Maidza: Where Is My Mind? (Pixies)

2. U.S. Girls: Junkyard (The Birthday Party)

3. Aldous Harding: Revival (Deerhunter)

4. The Breeders: Dirt Eaters (His Name Is Alive)

5. Maria Somerville: Seabird (Air Miami)

6. Tune-Yards: Cannonball (The Breeders)

7. Spencer.: Genesis (Grimes)

8. Helado Negro: Futurism (Deerhunter)

9. Efterklang Postal: (Piano Magic)

10. Bing and Ruth: Gigantic (Pixies)

11. Future Islands: The Moon Is Blue (Colourbox)

12. Jenny Hval: Sunbathing (Lush)

13. Dry Cleaning: Oblivion (Grimes)

14. Bradford Cox: Mountain Battles (Breeders)

15. SOHN: Song To The Siren (Tim Buckley)

16. Becky and The Birds: The Wolves Act I and II (Bon Iver)

17. Ex:Re: Misery Is a Butterfly (Blonde Redhead)

18. Big Thief: Off You (The Breeders)