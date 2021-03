ESCE PER MATINéE RECORDINGS IL NUOVO SINGOLO DEI RED SLEEPING BEAUTY CHE VEDE LA PARTECIPAZIONE DI MARY WYER DEGLI EVEN AS WE SPEAK

ESCE PER MATINéE RECORDINGS IL NUOVO SINGOLO DEI RED SLEEPING BEAUTY CHE VEDE LA PARTECIPAZIONE DI MARY WYER DEGLI EVEN AS WE SPEAK

Arriva la primavera e si risveglia la Matinée Recordings così come i nostri favoriti svedesi Red Sleeping Beauty, che stavolta collaborano con Mary Wyer degli Even as We Speak (eroi di casa Sarah Records) nel nuovo singolo “Second Time”, che si dimostra ottimo primo passo per il nuovo album della formazione di Stoccolma.

I RSB ci trascinano in pista, con un taglio molto Saint Etienne e tutto è perfetto come sempre.