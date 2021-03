F O L L O W T H E R I V E R: GUARDA IL VIDEO RELATIVO AL BRANO “WEREWOLVES”

Tutto da vedere il video di “Werewolves”, il nuovo singolo di f o l l o w t h e r i v e r, brano che ha aperto un nuovo capitolo nel percorso musicale dell’artista genovese, immerso tra sonorità internazionali e un universo intimo e delicate. Il video spinge il significato della canzone ancora più in là, attraverso una vera e propria storia con i suoi personaggi e le sue vicende.

“Quando la luna si alza nel cielo, non puoi nasconderti dai tuoi problemi”: è questo il mantra del brano, che porta con sé rintocchi tribali e oscuri legati alla perfezione con la componente modern del pezzo, trascinata dai synth e dagli arpeggi.

Figura centrale del racconto del brano è il lupo mannaro: “Proprio come per i lupi mannari, ci sono momenti della vita in cui non possiamo fare a meno di fare i conti con la nostra natura, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi. Non possiamo nasconderci, ma siamo costretti ad affrontarli faccia a faccia. Riuscire a convivere con situazioni come queste è la chiave per capire chi siamo davvero e in qualche modo fare pace con noi stessi, imparando a convivere con la nostra natura.”