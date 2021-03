FINALMENTE GLI INHALER ANNUNCIANO IL LORO DEBUTTO “IT WON’T ALWAYS BE LIKE THIS”

Il quartetto irlandese degli Inhaler è finalmente pronto a pubblicare il suo album di debutto “It Won’t Always Be Like This” (preorder) il 16 luglio.

La band ha cominciato a piazzare accattivanti singoli uno dietro l’altro, smarcandosi con personalità e ottimi brani dalla fin troppo scontata etichetta “la band degli figlio di Bono degli U2“.

“It Won’t Always Be Like This” nasce dal periodo di hype intorno alla band, abbinato al momento più tranquillo e riflessivo in studio. “Ci ha davvero messo le cose in prospettiva“, nota Elijah Hewson. “Eravamo su un treno un po’ fuori controllo, pensando ‘cosa c’è dopo? Cosa c’è domani?’, senza vedere il quadro generale“.

Il nuovo singolo degli Inhaler è “Cheer Up Baby”.

Tracklisting:

1. It Won’t Always Be Like This

2. My Honest Face

3. Slide Out The Window

4. Cheer Up Baby

5. A Night On The Floor

6. My King Will Be Kind

7. When It Breaks

8. Who’s Your Money On? (Plastic House)

9. Totally

10. Strange Time To Be Alive

11. In My Sleep