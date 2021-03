GUARDA IL VIDEO DI “LOVER UNDISCOVERED”, IL NUOVO SINGOLO DEI CORAL

Il prossimo 30 aprile, via Run On Records / Modern Sky, The Coral pubblicheranno il loro decimo album, “Coral Island”, che arriva a distanza di quasi tre anni dal precedente “Move Through The Dawn”.

Il nuovo doppio LP della band del Merseyside è stato registrato ai Parr Street Studios di Liverpool con la classica line-up che comprende James Skelly, Ian Skelly, Nick Power, Paul Duffy e Paul Molloy.

Il gruppo inglese oggi ha condiviso un nuovo singolo, “Lover Undiscovered” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Edwin Burdis.

Il frontman e chitarrista James Skelly dice del nuovo brano: “Per me “Lover Undiscovered” riguarda il momento in cui noti o senti qualcosa che dai per scontato, semplice come il mare o un uccello che vola ed è come scoprire di nuovo quella sensazione. Volevamo che la registrazione suonasse come i Velvet Underground che suonano una canzone della Motown al Rhyl Sun Center.”

