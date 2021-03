GUARDA IL VIDEO DI “SHAKE THE CAGE (FüR THEO)”, IL NUOVO SINGOLO DEI GLASVEGAS

Il prossimo 2 aprile, via Go Wow Records, i Glasvegas realizzeranno il loro quarto LP, “Godspeed”, che arriva a sette anni e mezzo di distanza dal precedente, “Later… When The TV Turns To Static”.

l nuovo disco della band scozzese è stato registrato a Glasgow ed è stato scritto e prodotto dal frontman James Allan.

“Ci è voluto un bel po’ di tempo per capire come me lo immaginavo“, aveva raccontato lo stesso Allan a NME la scorsa estate. “Probabilmente avrei dovuto avere molti più dubbi, non so se si tratti di fiducia o di stupidità o di entrambe le cose. Non ho mai pensato che non funzionerà. Se qualcuno mi avesse detto, sette anni fa, che questo è il tempo che mi ci sarebbe voluto, beh, mi avrebbe dato molto fastidio. Non avevo intenzione di metterci così tanto.”

Oggi la band di Dalmarnock ha condiviso un nuovo singolo, “Shake The Cage (Für Theo)” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Lukasz Pytlik.

Photo Credit: desaparezca.net, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons