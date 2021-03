I FOXING CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “SPEAK WITH THE DEAD”

Dopo l’uscita del loro terzo LP, “Nearer My God“, realizzato ad agosto 2018, non avevamo più avuto notizie dei Foxing, ma oggi la band di St. Louis è finalmente tornata a farsi sentire.

Il gruppo indie-rock del Missouri, infatti, ha condiviso il nuovo singolo, “Speak With The Dead” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Hayden Molinarolo, Dylan Schnitker e Conor Murphy: co-prodotto da Andy Hull dei Manchester Orchestra e mixato da John Congleton (St. Vincent, Angel Olsen, Sharon Van Etten, Cloud Nothings), il pezzo vede la partecipazione di Yoni Wolf dei WHY?.

Photo Credit: Allan Wan (CC BY 2.0)