IL QUARTO ALBUM DI BENJAMIN FRANCIS LEFTWICH ARRIVA A GIUGNO

A distanza di poco più di due anni dal suo terzo LP, “Gratitude“, Benjamin Francis Leftwich tornerà il prossimo 18 giugno, via Dirty Hit, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “To Carry A Whale” (qui il pre-order).

Co-prodotto da Sam Duckworth insieme a Eg White e allo stesso Leftwich, questo è il primo disco scritto da sobrio, dopo essere entrato stato in comunità nel 2018.

“È un’osservazione su cosa vuol dire essere un alcolizzato sobrio dopo un paio d’anni”, commenta il musicista di York. “Una balena è pesante da trasportare. Ti farà male portarlo. Ma è anche bello ed è un miracolo poter portare tutto questo.”

Il primo singolo è la opening-track “Cherry In Tacoma”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“To Carry A Whale” Tracklist:

1. Cherry In Tacoma

2. Oh My God Please

3. Canary In A Coalmine

4. Tired In Niagara

5. Every Time I See A Bird

6. Wide Eyed Wandering Child

7. Sydney 2013

8. Slipping Through My Fingers

9. Talk To You Now

10. Full Full Colour