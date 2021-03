Si chiama “Comincia adesso” il nuovo singolo dei Bachi Da Pietra, primo estratto di “Reset”, l’atteso album in uscita il prossimo 7 maggio.

“Comincia adesso” è il primo tassello che segna il ritorno di una band in continua metamorfosi sonica: dal 2005 rigorosamente in duo, oggi diventano un trio con l’ingresso di Marcello Batelli (Il Teatro degli Orrori, Non Voglio Che Clara) accanto ai veterani Giovanni Succi e Bruno Dorella.

Un nuovo inizio all’insegna dell’ottimismo: «c’è da vivere ancora per morire ancora. Non te l’han detto? In piedi vecchio, che comincia adesso».