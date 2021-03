THE PARROTS: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “MALDITO”

Dopo il loro primo LP, “Los Niños Sin Miedo”, uscito a fine 2016, i Parrots hanno solo pubblicato una manciata di singoli, ma ora la band garage-rock di Madrid sta per tornare con il suo sophomore.

In attesa di avere maggiori dettagli riguardo al loro nuovo full-length oggi il gruppo capitanato da Diego Garcia ha condiviso il nuovo singolo, “Maldito”: completamente in spagnolo, il brano, che vede la partecipazione del rapper C. Tangana, è stato prodotto da Tom Furse degli Horrors e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Rogelio.

Dicono gli spagnoli del loro nuovo pezzo: “C’è un peso che trasporta ogni decisione presa, non tutto è così dorato come può sembrare e quindi crescere e cambiare implica dolore e una sensazione di vuoto che sembra insostituibile. Per questa canzone la nostra ispirazione è venuta da cose che erano le più vicine a noi e questo è forse il motivo per cui non siamo stati in grado di vederle. La fine della vita in tour e il tempo che abbiamo avuto per scrivere ci hanno fatto capire la distanza che avevamo creato tra la nostra casa e la nostra gente. Capire ciò ci ha fatto sentire più vicini che mai ai riferimenti della nostra infanzia e cercare nuovi modi per comporre le canzoni.”