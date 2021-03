TRACK: TASHA Would You Mind Please Pulling Me Close?

Tasha aveva pubblicato il suo primo LP, “Alone At Last”, nell’ottobre 2018 via Father / Daughter Records: dopo di allora solo un singolo, “But There’s Still The Moon”, rilasciato ad aprile dello scorso anno.

Ora, però, la musicista di Chicago è ritornata con un nuovo brano, “Would You Mind Please Pulling Me Close?”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il pezzo si apre molto gentile e intimo su delicati territori country-folk, ma – dopo un paio di minuti – il suono della chitarra si fa più aggressivo, mentre la dolce voce di Tasha continua a crescere: emozioni sincere che ci entrano nel cuore sin dal primo ascolto!

Follow & Listen

Tasha: Facebook | Bandcamp | Soundcloud | Spotify | Instagram