VIDEO: MILLY

Dopo aver pubblicato una manciata di singoli e il primo EP, “Our First Songs” in cassetta ed essere andato in tour insieme agli Swervedriver nel 2019, Brendan Dyer ha deciso di trasformare il suo progetto in una band vera e propria con l’aiuto di Spencer Light (chitarra), Yarden Erez (basso) e Zach CapittiFenton (batteria).

Il prossimo 9 aprile, via Dangerbird Records, arriverà il secondo lavoro sulla breve distanza per la band di Los Angeles: l’EP si chiama “Wish Goes On” ed è stato prodotto, mixato e masterizzato da Corey Coffman.

Il loro nuovo singolo si chiama “Birds Fly Free” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Justice Vaughn Ott.

Il brano mette in luce le loro influenze shoegaze anni ’90 che ben si combinano con le loro chitarre distorte e con i delicati vocals del frontman Brendan Dyer: il giusto mix tra melodie gentili e potenza dai toni grunge!

