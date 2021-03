EP: REMINGTON SUPER 60

Dobbiamo ammetterlo, attendiamo ogni uscita dei Remington special 60 con trepidazione. E’ raro trovare una qualità di scrittura costantemente così alta e dobbiamo fare i complimenti al duo Christoffer Schou ed Elisabeth Thorsen per mantenersi sempre su questi altissimi livelli.

Nouvelle Noveau by Remington super 60

Ritroviamo con piacere tutte le caratteristiche che già abbiamo apprezzato nel duo (che in questo caso si è fatto dare una piccola mano anche da Magnus Abelsen), con quel gusto retrò anni ’60 che incontra morbidi sapori jangle pop, delicati e carezzevoli. Eppure la tavolozza di colori si fa, di volta in volta sempre più ricca e gustosa. Un giro di giostra a velocità sempre moderata, in modo da assaporarne al meglio i piccoli particolari, quelli per cui arrivano sorrisi e le piccole variazioni dell’umore. Impossibile, a tratti, non ripensare ai primissimi Cardingans, mentre l’eco della raffinatezza dei Saint Etienne è sempre dietro l’angolo.

“Talk with you” ha questa ritmica discreta e in punta di piedi che si sposa con leggere pennellate di chitarra, mentre i vocalizzi rendono il brano magico, “All I Want” è cristallina come l’acqua di fonte appena sgorgata, ma la vera perla (oltre ai due magnifici brani che già conoscevamo perchè presentati nei mesi scorsi, ovvero “I won`t change my mind” e “Still Near”) è la delicatissima “See this trough”, sorta di bossa nova indie pop capace di scaldare il cuore immediatamente.

Si arriva ad “All Alone” che ci sembra di essere stati sulle nuvole, incapaci di accettare che l’incanto sia già finito, desiderosi di perderci ancora in questo dolcissimo zucchero filato musicale.

