VIDEO: PASTEL

Con il loro primo singolo “She Waits For Me” dello scorso anno i Pastel avevano completamente catturato la nostra attenzione.



I Pastel sono un quintetto capitanato dai cugini Jack e James Yater, rispettivamente voce e chitarra, che prevede in formazione anche Liam O’Shea al basso, Joe Anderson alla chitarra e Rhys Wheeler alla batteria. Le loro influenze spaziano dai Ride ai primi e più lisergici The Verve, passando per vecchi eroi madchester come i Durutti Column. Il nuovo singolo “Deeper Than Holy” è in tal senso un manifesto.

Uscito via Spirit of Spike Island Recordings, troviamo J. Fender (che ha curato anche il video) degli Afflecks Palace in cabina di produzione e John Davis, che ha lavorato niente di meno che con gli Stone Roses, in quella di registrazione.

Il loro EP di debutto dovrebbe uscire la prossima estate (anche su vinile, in tiratura limitata): non vediamo l’ora!

Follow and Listen

Pastel: Spotify | Facebook