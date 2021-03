TRACK: LAURAN HIBBERD How Am I Still Alive?

Lauran Hibberd ritorna con un altro singolo, la sua prima release del 2021.

La musicista dell’isola di Wight, infatti, ha realizzato – via eOne Music – “How Am I Still Alive?”: il brano, che potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto, vede la partecipazione di Lydia Night dei Regrettes ed è estratto dal suo nuovo EP, “Goober”, in uscita il prossimo 30 luglio.

Il pezzo contiene le sue solite splendide melodie, quel senso di giocosità e ovviamente non possono mancare potenti chitarre slacker-rock: non ci resta che ascoltare e godere del suo fantastico indie-pop in attesa che tornino i concerti per poterla finalmente vedere dal vivo e saltare, ballare e sudare grazie alle sue canzoni!

